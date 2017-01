Ekonomika Do Gelnice mieri nový investor, zamestná desiatky ľudí

Gelničania sa po dlhých rokoch dozvedeli prvú dobrú správu. Do mesta prišiel investor, ktorý zamestnal 50 ľudí a do konca roka dá prácu ďalším 50 zamestnancom. Hoci sa možno zdá, že 100 nových pracovných miest nie je veľa, pre mesto a okres je to najlepšia správa za posledné roky.